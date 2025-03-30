Інтерфакс-Україна

Події

07:58 30.03.2025

Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова

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Фредеріксен терміново запланувала відвідати Гренландію на тлі заяв адміністрації США щодо захоплення острова
Фото: https://www.facebook.com/mettefrederiksen.dk

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію наступного тижня, на тлі посилення заяв з боку США щодо захоплення арктичного острова, повідомляє Bloomberg в суботу.

"Фредеріксен розпочне 2 квітня триденне турне, під час якого вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном і членами його коаліційного уряду", - цитує Bloomberg заяву її офісу в Копенгагені, опублікованe в суботу.

Поїздка відбуватиметься після візиту віце-президента США Джей-Ді Венса в п'ятницю на американську військову базу в північно-західній частині країни, де він повторив заяви про те, що Данія є поганим союзником для Гренландії, і повторив твердження президента Дональда Трампа про те, що острів є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів. Переважна більшість населення виступає проти входження Гренландії до складу США.

"Я з глибокою повагою ставлюся до того, як гренландський народ і гренландські політики справляються з величезним тиском на Гренландію, - сказав Фредеріксен у своїй заяві. "Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами Співдружності, а також співпраці на засадах поваги і рівності".

Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, але з 1979 року має власний уряд. Більшість політичних партій Гренландії прагнуть повної незалежності від Данії, однак вони розходяться у поглядах на динаміку.

 

 

Теги: #данія #візит #гренландія #премєр

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