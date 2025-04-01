Інтерфакс-Україна

Політика

15:22 01.04.2025

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали ліквідувати наслідки обстрілу армією Росії міста Миколаївка (Донецька область).

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області працювали на місці чергового російського обстрілу у місті Миколаївка, Краматорського району Донецької області. Волонтери здійснили обхід території, перевірили стан мешканців і надали їм необхідну допомогу", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

За інформацією Національної поліції України, російські війська скинули на Миколаївку дві авіаційні бомби, через що пошкоджено 26 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.

 

Теги: #донецька #тчху #обстріл #учх

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