УЧХ допомагав ліквідувати наслідки обстрілу РФ по Миколаївці Донецької області
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) допомагали ліквідувати наслідки обстрілу армією Росії міста Миколаївка (Донецька область).
"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Донецькій області працювали на місці чергового російського обстрілу у місті Миколаївка, Краматорського району Донецької області. Волонтери здійснили обхід території, перевірили стан мешканців і надали їм необхідну допомогу", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.
За інформацією Національної поліції України, російські війська скинули на Миколаївку дві авіаційні бомби, через що пошкоджено 26 приватних будинків, газогін та лінія електропередач.