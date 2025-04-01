Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Високий представник Європейського Союзу Кая Каллас виступає за те, щоб відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини, скоєні проти українського народу, була "більш автоматичною".

Про це вона сказала у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європейського парламенту під час обговорення питання "Воєнні злочини Росії в Україні: бути на боці України та відстоювати справедливість".

"Зрозуміло, що відповідальність за злочини агресії, тобто злочини керівництва, коли хтось вирішує напасти на іншу країну, а також за воєнні злочини має бути більш автоматичною", - переконана Каллас.

Високий представник зазначила, що ЄС має інструменти, зокрема такі як санкції, щоб "тиснути на Росію, яка є агресором, щоб вони припинили цю війну". "Вони також не в змозі вести цю війну вічно, і ми тут маємо бути на боці України, тому що тут дуже чітко: один агресор, одна жертва", - констатувала вона.

Реагуючи на висловлювання депутата Європарламенту про ядерну загрозу, Каллас висловила думку, що в разі, якщо розуміння використання ядерної зброї як захисту від нападника чи можливості захопити території сусідньої країни "спрацює, то ми побачимо у світі більше поширення ядерної зброї". "Всі ті країни, які бояться своїх сусідів, захочуть мати ядерну зброю, тому що це єдине, що їх захищає. І всі ці країни, які мають апетити до територій своїх сусідів, також захочуть мати ядерну зброю, тому що, погрожуючи використати цю зброю, ви отримуєте те, що ви хочете", - деталізувала високий представник.

Під час свого виступу Каллас зазначила, що завдяки сучасним технологіям "безкарність за воєнні злочини відверто неможлива: від фотографій до записів телефонних розмов і розшифрованих позивних, якими користуються командири російських радіоканалів, неможливо заперечити, що ми точно знаємо, хто є виконавцями". "Кількість злочинів, скоєних у цій війні, просто неймовірна. Примусове переміщення та депортація українських дітей є одним із найтяжчих злочинів, грубим порушенням прав людини. Але вплив (війни) на дітей удома в Україні також є руйнівним", - констатувала вона.

Каллас також повідомила, що за цю війну народжуваність в Україні впала на 30%. "Насправді рівень народжуваності в Україні зараз один із найнижчих у світі. Росія руйнує сьогодення України, позбавляючи країну майбутнього. Європейський Союз є частиною міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Ми зробимо все можливе, щоб діти повернулися в сім’ї в Україну", - сказала високий представник.

Вона нагадала, що за депортацію та примусове переміщення дітей ЄС запровадив санкції проти понад 70 осіб. "Російська кампанія проти людського життя та гідності справді не має меж. Ми також бачимо це в повідомленнях про насильницькі зникнення, тортури, позасудові страти, сексуальне насильство проти цивільних ув’язнених і військовополонених російськими збройними силами на окупованих територіях", - продовжила Каллас.

Високий представник переконана, що справедливий, всеосяжний і міцний мир, базований на Статуті ООН і міжнародному праві, має передбачати обмін військовополоненими і звільнення цивільних ув'язнених, а також повернення примусово переміщених і депортованих українських дітей.

"ЄС підтримує зусилля України щодо підзвітності та справедливості з першого дня, від збору доказів до створення справ, судового переслідування, підготовки позовів для жертв. ЄС твердо підтримує Міжнародний кримінальний суд, який видав шість ордерів на арешт, зокрема президента Путіна, російського уповноваженого з прав дитини Марії Львової-Бєлової, колишнього міністра оборони Росії та нинішнього секретаря Ради безпеки Російської Федерації Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова", - додала вона.

Крім того, Каллас повідомила, що українська влада вже відкрила та розслідує близько 117 тис кримінальних справ. "Тому ЄС також підтримує Генеральну прокуратуру України, зміцнюючи її потенціал для розслідування та судового переслідування міжнародних злочинів, скоєних в Україні, в тому числі через Цивільну консультативну місію Європейського Союзу. А щодо конкретного злочину агресії ЄС веде роботу зі створення спеціального трибуналу", - сказала високий представник.

Вона нагадала, що не так давно експерти з права завершили технічні переговори щодо трибуналу. "Невдовзі Рада Європи розпочне процес політичного розгляду документів щодо створення трибуналу, зокрема проект його статуту. ЄС також підтримує Реєстр збитків, створений під егідою Ради Європи", - зазначила Каллас.

Звертаючись до депутатів наприкінці свого виступу, високий представник сказала: "Шановні колеги, з кожним життям, знищеним у війні Росії проти України, поруч є родина. Сім'я, яка живе в муках, шукаючи душевного спокою. Коли ця війна закінчиться, а колись так і буде, відновлення прийде не лише через реконструкцію будівель у Бучі, чи Бородянці, чи Бахмуті, чи Часовому Яру, чи Торецьку, чи Маріуполі. Це також прийде в пошуках справедливості та відповідальності за злочини, скоєні Росією. Тому що лише справедливість дасть кожній українській родині спокій, необхідний для того, щоб рухатися далі та будувати своє життя заново".