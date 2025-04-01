Данія закликає до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в ЄС в 2025р. - Б’єрре

Міністерка європейських справ Данії Марі Б’єрре вважає можливим відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ України в Європейський Союз в 2025 році.

"Розширення є ключовим пріоритетом для нас під час нашого головування. І у нас є мета пройти якомога далі, особливо з Україною. І, як я вже сказала, ми повинні бути амбітними. І тому ми закликаємо відкрити всі кластери. У 2025 році має бути можливість відкрити всі Кластери з Україною. Технічно це можливо, і це в рамках підходу, заснованого на заслугах. Отже, це те, до чого ми закликаємо", - сказала Б’єрре на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" у вівторок в Києві.

Також вона зазначила, що на її думку, двосторонні питання між країною-кандидатом і державою-членом ЄС повинні мати менший вплив на переговори.

"Проходження європейського шляху ще вимагатиме від України багато роботи, багато наполегливої роботи, але ваші європейські друзі готові вам допомогти", - додала Бʼєрре.

Крім того, вона зазначила, що також з іншими країнами-кандидатами ЄС повинен піти якомога далі в питаннях вступу.

Як повідомлялося, Єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти 3-х до грудня.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.