Рада гармонізувала українське та європейське законодавство в галузі ветеринарії

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому законопроєкт про приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини у відповідність до права ЄС.

Відповідний законопроєкт №12285-д підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Згідно із пояснювальною запискою, ухвалений закон поліпшує механізми фінансування ветеринарно-санітарних заходів для ефективного запобігання та реагування на захворювання тварин, удосконалює систему державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) за обігом ветеринарних препаратів; оновлює правила виробництва, обігу, реєстрації та застосування ветеринарних лікарських засобів відповідно до стандартів ЄС; узгоджує з європейськими вимогами ліцензування діяльності у сфері ветеринарної практики, виробництва, дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних препаратів.

"Дуже важка і комплексна історія для галузі. Це про нові стандарти ЄС при утриманні, перевезенні та забої тварин, додаткове навчання персоналу, який обслуговує тварин. Але це і про покращення якості та спрощення виходу на експортні ринки", – написав народний депутат Сергій Лабазюк (парламентська фракція "За майбутнє") у Телеграм-каналі.

Він зауважив, що тільки ринок м’ясної продукції в ЄС перевищує EUR250 млрд.

Нардеп закликав аграріїв долучатись до навчання, курсів, тренінгів і вивчати методичні рекомендації тощо, щоб поводження як із тваринами, так і з кінцевим продуктом було якіснішим і таким, як працює галузь в ЄС.