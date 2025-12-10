Інтерфакс-Україна
Політика
21:54 10.12.2025

Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану

1 хв читати
Україна підготує відповіді щодо політичних та юридичних викликів виборів під час воєнного стану
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський у середу провів предметну розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

"Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України, і якщо партнери, зокрема, ключовий наш партнер у Вашингтоні, говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні – про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами президента, це непросто, однак тиск щодо цього Україні точно не потрібен.

"Очікую, що народні депутати України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. І це буде", - наголосив президент.

 

Теги: #війна #вибори #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:18 10.12.2025
Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

Трамп: Зеленський має бути реалістом. Мені цікаво, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори

21:04 10.12.2025
Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

Зеленський повідомив про посилення бойової авіації

21:02 10.12.2025
Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

Україна розвиває два документи, перший безпековий, другий економічний - Зеленський

20:51 10.12.2025
Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

Зеленський очікує від депутатів їхнє бачення щодо виборів під час воєнного стану

20:33 10.12.2025
Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

Україна підготувала свій погляд на базові 20 пунктів фундаментального документа для закінчення війни - Зеленський

16:59 10.12.2025
Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

Зеленський скоординував дипломатичний трек з президентом Фінляндії

16:45 10.12.2025
Поспіх із виборами може поставити під сумнів їх легітимність - нардеп

Поспіх із виборами може поставити під сумнів їх легітимність - нардеп

16:26 10.12.2025
Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

13:16 10.12.2025
Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

Для виборів потрібно безпекові умови, перемир'я і завершення воєнного стану - думки експертів та політиків

09:45 10.12.2025
Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

Трамп намагається послабити союз США та Європи - Папа Римський

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

ОСТАННЄ

У ХАМАС погодяться скласти зброю в Газі тільки після створення палестинської держави

Унаслідок корупційного скандалу рейтинги Зеленського та його партії знизились приблизно на 4% – U electoral data Project

У мирних переговорах необхідно повернутися до пропозиції щодо припинення вогню — Мережко

Туск звернувся до США після публікації безпекової стратегії

Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

"Євросолідарність" закликала Зеленського ветувати держбюджет-2026 рік, щоб підняти виплати військовим

Кличко заявив про політичний тиск і переслідування місцевої влади столиці

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Глава МЗС Італії вважає участь в ініціативі PURL "передчасною"

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА