Трамп заявив про "гарну розмову" з європейськими лідерами та прогрес у переговорах з РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з європейськими лідерами йдуть успішно та висловив сподівання на врятування великої кількості життів у контексті війни в Україні.

"І я думаю, що ми ближчі зараз, і вони скажуть тобі, що вони ближчі зараз. Ми провели численні розмови з президентом Путіним з Росії. І я думаю, що ми ближчі зараз, ніж будь-коли раніше. І ми подивимося, що можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів. Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не витрачаємо гроші, але хочемо побачити, чи можемо врятувати багато життів", – зазначив Трамп, підкресливши важливість спільної координації дій усіх сторін.

Він додав, що наразі Росія та Україна прагнуть до завершення конфлікту, проте це бажання може змінюватися, тому важливо, щоб усі сторони опинилися на одному боці. "Але ми стаємо ближчими. У нас величезна підтримка від європейських лідерів. Вони теж хочуть, щоб це закінчилося. І наразі Росія хоче, щоб це закінчилося. Проблема в тому, що вони захочуть, щоб це закінчилося, а потім раптом – не захочуть. І Україна захоче, щоб це закінчилося, а потім раптом – не захоче. Тому нам потрібно, щоб вони опинилися на одному боці. Але я думаю, що це рухається вперед. Дуже гарна розмова", – додав президент США під час конференції у Білому домі.

Джерело: https://www.youtube.com/live/GXDJf_LbkHw?si=KGstoLFsbaziPEiH