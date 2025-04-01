Інтерфакс-Україна

Політика

17:51 01.04.2025

Тимошенко обговорила с пастором Бернсом відновлення стосунків з США та компроміси, до яких, на її думку, готові українці

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Тимошенко обговорила с пастором Бернсом відновлення стосунків з США та компроміси, до яких, на її думку, готові українці
Фото: https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/posts/pfbid0jnTr6LTemDD57E3BJJNgQmUM7pk7w7zKHMJV5a4X71GrQCc979Dargh9pL2KasgRl

Народний депутат, лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко провела зустріч з американським євангельським пастором, духовним радником президента США Дональда Трампа Марком Бернсом, і повідомила про обговорення з ним бачення справедливого миру для України.

"Говорили про наше бачення справедливого миру для України. Про компроміси, до яких готове українське суспільство, та про поступки, на які воно ніколи не піде. Про потребу якнайшвидше відновити міцні партнерські відносини Києва та Сполучених Штатів. Заради правди. Заради життя", - написала Тимошенко у Facebook у вівторок.

Вона відзначила, що Бернс, який на запрошення головного рабина перебуває нині в Україні, "на власні очі може побачити сліди звірств російської армії, поговорити із цивільними, які стали жертвами агресії Москви, почути наших воїнів, які ось вже три роки відбивають терористичні атаки кремлівського режиму".

Як повідомлялося, у понеділок Бернс провів зустріч з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком і повідомив, що інформує Трампа про все, що бачить в Україні. Сторони домовилися докладати всіх можливих зусиль заради звільнення всіх українців та українок і припинення російської агресії.

Також Бернс взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні. Він відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку Київської області, де побачив наслідки злочинів армії РФ проти мирного населення України та почув спогади свідків, які пережили окупацію.

Теги: #тимошенко #марк_бернс

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