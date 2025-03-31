Пастор Бернс: Люди в Україні помирають незалежно від чиїхось політичних вподобань

Люди в Україні помирають незалежно від чиїхось політичних вподобань, заявив особистий духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс під час візиту до України.

"Війна в Україні — це більше, ніж Демократи чи Республіканці, Ліві чи Праві. Незалежно від того, подобається вам президент Трамп або президент Зеленський, тут помирають справжні люди. 20 000 дітей були викрадені і вивезені до Росії. Нещодавно 300 жінок стали жертвами згвалтування, як повідомляють релігійні лідери різних віросповідань. 700 релігійних будівель було знищено навмисно, оскільки вони часто є єдиним джерелом надії для українського народу. Невинні мирні жителі були розстріляні в потилицю з зав'язаними руками", - написав він у соцмережі Х в понеділок.

Він зазначив, що Америці відомо, як "фейкові новини постійно брешуть про нашого великого президента Трампа". За словами пастора, такі новини є і в Україні, щоб впливати на громадську думку. Водночас він заявив, що тут постійно дякують президенту Трампу і Америці за підтримку.

"Коли я бачу фотографії мертвих тіл дітей і старих людей, або чую свідчення пасторів, у яких були зв'язані руки, яких змусили стати на коліна і розстріляли в потилицю, або молодих громадян-солдатів, які взяли зброю і були розірвані на частини атакуючими дронами, дякуючи президенту Трампу і просячи більше боєприпасів для захисту своїх домівок, молодих дружин і дітей, мені все одно, чи подобається вам президент Зеленський чи не хочете ви давати більше грошей Україні", - наголосив Бернс.

За словами пастора Бернса, солдатам на передовій потрібні не гроші, а зброя.

"Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітні комплекси для знищення дронів, які все ще обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей. Пам'ятайте, це був президент Трамп, який надіслав "Джавеліни", а не подушки. Президент Трамп — найкращий друг невинних цивільних України. Він покладе кінець цій війні", - написав він.

Наостанок пастор Бернс наголосив, що приїхав до України з візитом абсолютно безкоштовно на запрошення головного рабина України Моше Асмана. "Для нього і для мене справа не в політиці, а в людських життях", - зазначив пастор Бернс.

Він закликав молитися за те, щоб в Україні якомога скоріше настав мир.

Раніше повідомлялося, що особистий духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс прибув в Україну і взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні.