В Україні відбувся міжконфесійний релігійний форум за участі духовного радника Трампа Бернса - головний рабин України

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа пастор Марк Бернс прибув в Україну і взяв участь у міжконфесійному релігійному форумі, який об’єднав представників релігійних конфесій і громад, що працюють в Україні, повідомив головний рабин України Моше Реувен Асман, який запросив Бернса приїхати.

"Перш за все, ми з пастором Бернсом вирушили до Бучі, Ірпеня та Бородянки — щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України, та особисто почув спогади свідків, які пережили цю страшну окупацію. Побачене глибоко вразило його — він не приховував болю, обурення і щирого співчуття. Я впевнений, що ці емоції та свідчення не залишаться особисто у нього. Пастор Бернс — людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення", - написав Асман у Facebook.

Він висловив переконання, що "голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва".

На міжконфесійному форумі Бернс вислухав кожного, хто виступив. "Кожне слово було важливим, бо це — голос віруючих людей, які щодня служать своїм громадам під ракетами й сиренами, підтримують душі, які втратили дім, рідних та віру у завтрашній день", - відзначив головний рабин.

"Я також мав можливість особисто звернутися до пастора Бернса, і поділитися тим, як ми, єврейська громада України, проходимо це випробування, залишаючись з народом України — в окопах, в лікарнях, та молитві… Я дуже дякую представникам всіх конфесій та громад, які долучились до цього форуму — разом на боці Світла!", - написав Асман.