Інтерфакс-Україна
Події
15:53 05.11.2025

Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні

1 хв читати
Головний рабин України благословив лідера іранської опозиції Бехешті на зміну режиму в країні
Фото: https://x.com/RabbiUkraine

Головний рабин України Моше Асман повідомив про зустріч з лідером іранської опозиції Вахідом Бехешті під час поїздки до Лондона.

"Через свою активну опозицію до злочинного режиму, який зараз править Іраном, він є його особистим ворогом, тому змушений залишатися в Лондоні. Але це не заважає йому продовжувати боротьбу за справедливість і краще майбутнє для своєї країни", - написав Асман в Х у середу за підсумками зустрічі, проілюструвавши спільне з Бехешті фото.

Він повідомив, що Бехешті вже відвідав Україну на його запрошення "і на власні очі побачив руйнування, які Росія завдала Україні, зокрема, за допомогою ірано-російських безпілотників".

"Іран зараз є активним учасником осі зла та стратегічним союзником Росії, тому зміна режиму в цій країні - дуже важлива місія. Я благословив Вахіда Бехешті, щоб він досяг успіху", - додав Асман.

Теги: #рабин #зустріч #бехешті

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:19 05.11.2025
ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

ВООЗ проведе першу глобальну зустріч центрів співробітництва у квітні 2026 року

03:42 05.11.2025
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

16:56 04.11.2025
Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

Зеленський обговорив із 25-ою окремою повітрянодесантною Січеславською бригадою ситуацію поблизу Покровська

15:39 04.11.2025
Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

Зеленський зустрівся з воїнами 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж"

15:09 04.11.2025
Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

Зеленський зустрівся з "азовцями", що ведуть оборону на добропільському напрямку, говорили про зброю та потреби бригад

10:06 04.11.2025
Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

Свириденко обговорила з послами при НАТО ситуацію в енергетиці та підтримку через ініціативу PURL

09:13 04.11.2025
Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

20:28 03.11.2025
Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

20:25 03.11.2025
Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

19:29 03.11.2025
Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Сибіга обговорив у Києві із послом США при НАТО посилення далекобійних спроможностей України

Шмигаль прибув із візитом до Латвії, підписано меморандум про зміцнення співпраці в сфері ОПК

Латвія передасть Україні ще 21 бронетранспортер "Patria" 6x6

Єрмак: коли речниця російського МЗС глузує з трагедії в Римі, руйнується не вежа, а залишки репутації РФ

Двом посадовцям Держспецзв’язку, підозрюваним у розкраданні на закупівлях дронів, призначено заставу у 12 млн і 5 млн грн

Рада збільшила розміри державної допомоги при народженні дитини

РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині

Ексочільники держпідприємств підозрюються у схемі з орендою суден зі збитками у майже 17 млн грн - Нацполіція

Качка: Завершити переговори про вступ до ЄС у 2028р. – це реалістична мета

Рада врегулювала питання проходження військової служби співробітниками розвідорганів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА