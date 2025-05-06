Інтерфакс-Україна
Події
22:35 06.05.2025

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

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Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив про прибуття до Вашингтона, де, зокрема, провів зустріч зі спецпосланцем президента США з Близького Сходу Стівом Віткоффом.

"Мій принцип у житті — слова від серця, обовʼязково потрапляють в інше серце! Дякую Стіву Віткоффу за приділену увагу. Нехай Всевишній допоможе мені — відкрити їм всім очі на правду!", - написав він у Facebook.

Також головний рабин України зазначив, що мав "хорошу розмову" з Дагом Бергама — державним секретарем (міністром) внутрішніх справ США. Моше Реувен Асман назвав його "дуже впливовою людиною в новому уряді".

"Я подякував уряду США у його обличчі за підтримку України та Ізраїлю, розповів про тяжкі випробування українського народу, та закликав продовжувати допомагати, в імʼя Перемоги Світла. Дякую за увагу пану Дагу, за відкритість і щире бажання почути!", - написав він.

Раніше у вівторок головний рабин України опублікував у соцмережах відео, де розповів, що прибув до США. За словами Моше Реувена Асмана, в нього заплановано багато важливих зустрічей, щоб "робити добро і розповідати правду", спрямовану на те, аби США продовжували допомогу Україні. Він запевнив, що "зробить все можливе для цього".

Джерело: https://www.facebook.com/chiefrabbiua

Теги: #зустріч #спецпосланець #рабин #сша

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