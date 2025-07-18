Росіяни атакували дроном авто головного рабина Херсону - Асман

Росіяни атакували fpv дроном автівку головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Про це повідомив у власному телеграм-каналі головний рабин України Моше Асман у четвер.

"Дві години тому (близько 21.00 – ІФ-У) російський фпв дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа! Я щойно розмовляв з ним по телефону. Машина була атакована на в'їзді до Херсона. В момент удару рабин, його дружина і маленька донька знаходились в машині. Безпілотник влетів в машину на дуже великій швидкості! Слава Богу вони не постраждали!" – написав Асман в Телеграм.

Джерело: https://t.me/Chief_rabbi_of_Ukraine/2163