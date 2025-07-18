Інтерфакс-Україна
Події
00:44 18.07.2025

Росіяни атакували дроном авто головного рабина Херсону - Асман

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Росіяни атакували fpv дроном автівку головного рабина Херсона Йосефа Вольфа. Про це повідомив у власному телеграм-каналі головний рабин України Моше Асман у четвер.

"Дві години тому (близько 21.00 – ІФ-У) російський фпв дрон атакував автомобіль головного рабина Херсона Йосефа Вольфа! Я щойно розмовляв з ним по телефону. Машина була атакована на в'їзді до Херсона. В момент удару рабин, його дружина і маленька донька знаходились в машині. Безпілотник влетів в машину на дуже великій швидкості! Слава Богу вони не постраждали!" – написав Асман в Телеграм.

Джерело: https://t.me/Chief_rabbi_of_Ukraine/2163

Теги: #дрон #херсон #рабин #атака

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