Інтерфакс-Україна

Політика

17:32 01.04.2025

Матернова підкреслила важливість залучення громадянського суспільства до переговорного процесу про вступ України в ЄС

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Матернова підкреслила важливість залучення громадянського суспільства до переговорного процесу про вступ України в ЄС
Фото: https://www.facebook.com/kmathernova

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова підкреслила важливість залучення громадянського суспільства до переговорного процесу про вступ України в ЄС.

"Є усвідомлення того, що на шляху реформ ми можемо допомогти, але це ваша робота, і це на ваших плечах, на плечах політиків і ширшої групи зацікавлених сторін - проводити реформи, якими б популярними чи не популярними вони б не були", - сказала Матернова на конференції "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу" у вівторок в Києві.

Вона підкреслила важливість долучення до переговорів про вступ України в ЄС громадянського суспільства.

"Переговори принесуть розчарування, затримки, обхідні шляхи, і я вважаю, що дуже важливо працювати з українською громадськістю, щоб мати можливість підтримувати рівень підтримки, і це особливо правильно в умовах гібридної війни, дезінформації, фальшивих наративів", - додала вона.

Теги: #матернова #єс

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