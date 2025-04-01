Інтерфакс-Україна

Політика

20:12 01.04.2025

Сірко про коригування угоди про надра: Не знаю, чи це дипломатично можливо

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Сірко про коригування угоди про надра: Не знаю, чи це дипломатично можливо

Заступник голови фракції "Голос" Юлія Сірко (Клименко) має сумнів щодо можливості внести зміни до запропонованого США варіанту угоди про надра через категоричну позицію Дональда Трампа.

"Треба коригувати угоду, не знаю, чи це дипломатично можливо, бо Трамп дуже категорично налаштований і з командою Бессента (міністр фінансів США Скотт Бессент - ІФ-У) в уряду та Офісу президента немає нормальних і плідних відносин", - сказала Сірко агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

За словами народного депутата, ситуація, яка склалася щодо угоди про надра - це результат попередніх дипломатичних помилок української влади.

"Побачимо як піде далі робота, але на поточну версію угоди у Верховній Раді голосів не бачу", - зазначила Сірко.

Теги: #угода #проєкт #сша

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