Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

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Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс виступає за посилення підтримки України та посилення тиску на РФ, зокрема за допомогою санкцій.

"Ми бачимо єдиним ефективним важелем і єдиним ефективним інструментом для переговорів тиск на Росію, тиск за допомогою подальших санкцій, а також більш ефективне використання заморожених активів. Шлях більш ефективного використання заморожених активів - це їх арешт і використання для кращого майбутнього України" - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

За словами Будріса, Литва "дуже чітко бачить, хто є хто", і в нинішній ситуації Литва не є нейтральною країною.

"Ми бачимо, що Росія є явним агресором, і з нею треба поводитися як з агресором. Україна є жертвою злочину агресії, тому вся підтримка міжнародної спільноти має бути спрямована на Україну. Росія порушує всі міжнародні зобов'язання й основи міжнародного права", - зазначив міністр.

Він наголосив, що для Литви це є початковою точкою в оцінці всіх процесів, що відбуваються зараз щодо переговорів.

"Ми повністю поважаємо суверенітет України на міжнародно визнаній території. Литва ніколи не визнає жодної незаконної окупації території України, і це є сьогодні, і це буде завтра, і це буде також у майбутньому", - заявив глава МЗС.

Будріс також знову наголосив, що майбутнє України - в ЄС.