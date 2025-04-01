Інтерфакс-Україна

Політика

12:48 01.04.2025

Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію

1 хв читати
Глава МЗС Литви: єдиним ефективним інструментом для переговорів є тиск на Росію
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс виступає за посилення підтримки України та посилення тиску на РФ, зокрема за допомогою санкцій.

"Ми бачимо єдиним ефективним важелем і єдиним ефективним інструментом для переговорів тиск на Росію, тиск за допомогою подальших санкцій, а також більш ефективне використання заморожених активів. Шлях більш ефективного використання заморожених активів - це їх арешт і використання для кращого майбутнього України" - сказав він на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві.

За словами Будріса, Литва "дуже чітко бачить, хто є хто", і в нинішній ситуації Литва не є нейтральною країною.

"Ми бачимо, що Росія є явним агресором, і з нею треба поводитися як з агресором. Україна є жертвою злочину агресії, тому вся підтримка міжнародної спільноти має бути спрямована на Україну. Росія порушує всі міжнародні зобов'язання й основи міжнародного права", - зазначив міністр.

Він наголосив, що для Литви це є початковою точкою в оцінці всіх процесів, що відбуваються зараз щодо переговорів.

"Ми повністю поважаємо суверенітет України на міжнародно визнаній території. Литва ніколи не визнає жодної незаконної окупації території України, і це є сьогодні, і це буде завтра, і це буде також у майбутньому", - заявив глава МЗС.

Будріс також знову наголосив, що майбутнє України - в ЄС.

Теги: #литва #будріс #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 01.04.2025
Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

Литва готова стати частиною "Коаліції охочих" - глава МЗС

12:00 01.04.2025
Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

Сибіга: ми вже розпочали консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини

10:16 01.04.2025
Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

Глава МЗС Литви Будріс прибув до Києва

21:48 31.03.2025
РФ почала незаконний призов українців до збройних сил на окупованих територіях України – МЗС

РФ почала незаконний призов українців до збройних сил на окупованих територіях України – МЗС

21:34 31.03.2025
Голова МЗС Франції закликав поставитись до нового призову на строкову службу в РФ як до загрози

Голова МЗС Франції закликав поставитись до нового призову на строкову службу в РФ як до загрози

21:23 31.03.2025
Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні

Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні

18:08 31.03.2025
Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

Трьох американських військових, зниклих на навчаннях у Литві, знайдено мертвими, пошук четвертого триває

10:48 31.03.2025
У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

У Литві витягли з болота бронемашину зниклих під час навчань американських військових

20:39 29.03.2025
Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

16:20 28.03.2025
В МЗС України у відповідь на заяву Путіна пропонують тимчасове управління ООН в Росії, починаючи з Воркути

В МЗС України у відповідь на заяву Путіна пропонують тимчасове управління ООН в Росії, починаючи з Воркути

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Зеленський: якщо РФ порушує домовленості і США дієво відповідають, ми всі довіряємо США і президенту

Європа єдина у невизнанні окупованих територій України російськими, від США натомість надходять сигнали про компроміси – Зеленський

Участь Європи за столом перемовин щодо закінчення війни безальтернативна, Європу будуть представляти Франція і Британія – Зеленський

Зеленський: умови щодо угоди з США про корисні копалини постійно змінюються

ОСТАННЄ

Каллас: відповідальність за злочини керівництва РФ та військові злочини має бути більш автоматичною

Сибіга: Україна ніколи не визнає жодні вкрадені Росією території, не погодиться на обмеження армії

Україна останнім часом відкрила 8 нових дипустанов в Африці

Дві третини українців за вибори одразу після завершення військового стану, у Зеленського росте індекс довіри

Євросоюз має все необхідне для захисту від митних заходів США - голова ЄК

73% українців вважає, що для України погано, що Трамп став президентом США

Маск підтримав Ле Пен, паралельно звинувативши політичних противників у зловживанні системою правосуддя

"Євросолідарність" ініціює звернення Ради до Конгресу США щодо нової резолюції про підтримку України - Порошенко

Мери Києва та Тулузи обговорили економічну та культурну співпрацю

Уряд Орбана запускає опитування угорців щодо членства України в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА