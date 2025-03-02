Прем'єр Данії Фредеріксен перед самітом у Лондоні: Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідає з візитом Лондон у неділю, де відбудеться оборонний саміт за участю низки європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського, повідомляється на сайті офіса прем'єра.

"Боротьба України за свободу – це наша боротьба. Вкрай важливо забезпечити сильну Україну тут і зараз, щоб ми могли досягти того, чого ми всі хочемо: довгострокового та стійкого миру. Європа має бути разом і надавати більше військової підтримки. Краще сьогодні, ніж завтра. І ми повинні забезпечити необхідні гарантії безпеки, щоб війна просто не повернулася в Україну чи іншу країну", – сказала Фредеріксен.

Голова данського уряду отримала запрошення на захід від британського прем'єра Кіра Стармера.

Як повідомлялося, Зеленський прибув з візитом до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії у суботу напередодні завтрашнього європейського оборонного саміту і вже провів зустріч зі Стармером.

Джерело: https://www.stm.dk/presse/pressemeddelelser/moede-om-stoetten-til-ukraine-i-london/