Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

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Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголошує на необхідності швидкого “переозброєння Європи” та продовженні підтримки України.

“Сценарій полягає в тому, щоб, якщо бути дуже відвертим, переозброїти Європу, і я не думаю, що у нас є багато часу. Отже, переозброєння Європи, витрачаючи на оборону і стримування - ось найважливіший меседж, і водночас, звичайно, продовжувати підтримувати Україну”, - сказала вона перед початком позачергового саміту ЄС у четвер у Брюсселі,

Фредеріксен підкреслила, що миру в Європі неможливо досягти без стійкого миру в Україні.

Відповідаючи на запитання про пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо ядерного стримування, вона сказала, що “нам потрібно говорити про все, тому всі гарні ідеї за столом мають бути частиною нашої розмови”.