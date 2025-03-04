Міністр оборони Данії про заморозку допомоги США Україні: ситуація дуже серйозна, Європа має робити набагато більше і швидше

Україна потребує потужної міжнародної підтримки, саме тому Європа повинна робити набагато більше і набагато швидше, заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

“Я можу лише висловити свій великий жаль з приводу того, що американці вирішили. Вони допомагають поставити Україну в скрутне становище, коли вона потребує якомога більшої підтримки. Тому оголошення про припинення військової підтримки означає, що Європа повинна діяти набагато швидше”, - сказав міністр датському телеканалу TV 2.

Він наголосив, що “існує потреба в набагато більшій швидкості з боку Європи і потреба в тому, щоб ми в Європі прийняли рішення в найближчі кілька днів про виділення додатково одного мільярда євро на українську оборонну промисловість”.

Агентству Ritzau Поульсен наголосив, що рішення про призупинку допомоги - “це дуже серйозна ситуація”.

За словами міністра оборони, це матиме серйозний вплив на Україну. “Це матиме вплив на полі бою, і не в останню чергу на здатність українців захищати себе. Є речі, від яких українці повністю залежать по відношенню до американців”, - додав він.