ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі
Протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, в березні було знищено:
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23
- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ
- 8 крилатих ракет Калібр
- 1 крилату ракету Іскандер-К
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69
- 2328 ударних БпЛА типу Shahed
- 805 розвідувальних БпЛА
- 874 БпЛА інших типів
Крім того, авіацією Повітряних Сил впродовж березня здійснено понад 580 літаковильотів, зокрема: близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ; понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття.
"У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Протягом місяця підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 3429 бойових вильотів, з них: 2976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА; 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.
Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:
- понад 260 осіб
- 88 ворожих укриттів і позицій
- польовий склад ПММ
- знищено 1 танк
- уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА