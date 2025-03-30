Інтерфакс-Україна

Події

15:02 30.03.2025

ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі

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ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, в березні було знищено:

  •  1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23
  •  25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ
  •  8 крилатих ракет Калібр
  •  1 крилату ракету Іскандер-К
  •  1 керовану авіаційну ракету Х-59/69
  •  2328 ударних БпЛА типу Shahed
  •  805 розвідувальних БпЛА
  •  874 БпЛА інших типів

Крім того, авіацією Повітряних Сил впродовж березня здійснено понад 580 літаковильотів, зокрема: близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ; понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття.

"У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Протягом місяця підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 3429 бойових вильотів, з них: 2976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА; 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали:

  •  понад 260 осіб
  •  88 ворожих укриттів і позицій
  •  польовий склад ПММ
  •  знищено 1 танк
  •  уражено 3 місця запуску ворожих БпЛА
Теги: #ппо #цілі #статистика

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