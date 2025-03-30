ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі

Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом березня 2025 року протиповітряною обороною Сил оборони знищено 4043 повітряні цілі, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, в березні було знищено:

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23

25 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ

8 крилатих ракет Калібр

1 крилату ракету Іскандер-К

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69

2328 ударних БпЛА типу Shahed

805 розвідувальних БпЛА

874 БпЛА інших типів

Крім того, авіацією Повітряних Сил впродовж березня здійснено понад 580 літаковильотів, зокрема: близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ; понад 320 – на винищувальне авіаційне прикриття.

"У березні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 412 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Протягом місяця підрозділами безпілотних авіаційних комплексів Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил здійснено 3429 бойових вильотів, з них: 2976 розвідувальних вильотів із використанням БпЛА; 453 вильоти на застосування скидів та FPV-дронів.

Унаслідок цього бойові втрати противника орієнтовно склали: