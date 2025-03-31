Інтерфакс-Україна

Події

02:09 31.03.2025

США не отримають Гренландію ми не належимо нікому і самі вирішуємо своє майбутнє, заявив лідер демократів Нільсен

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Лідер партії "Демокраатит" ("Демократи"), яка перемогла на виборах до парламенту Гренландії, Єнс Фредерік Нільсен у відповідь на територіальну претензію президента США Дональда Трампа заявив, що його країна не належить нікому та самостійно визначає своє майбутнє.

"Президент Трамп говорить, що США отримують Гренландію. Але США не отримають Гренландію. Ми не належимо нікому, ми самі вирішуємо своє майбутнє. Ми повинні слухати, коли інші говорять про нас. Але ми не повинні реагувати на це зі страхом. Ми повинні реагувати спокійно, з гідністю та єдністю. І саме через ці цінності ми повинні чітко і спокійно показати президенту США, що Гренландія – наша. Так було вчора. Так є сьогодні. І так буде в майбутньому", - написав він у фейсбуці.

Нільсен наголосив, що Гренландія залишається незалежною у своїх рішеннях і не має наміру змінювати цей статус. Він закликав громадян зберігати спокій і реагувати на подібні заяви з гідністю та єдністю.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що Гренландія стане американською.

Джерело: https://www.facebook.com/Jensfrederiknielsendemokraatit/posts/pfbid02a2yKbEGGZ86kH8zYKTVjLZpWRiYFEFKZLad7sRRdnbYDuuDuhX6Pa82xJTxf1J6il

Теги: #гренландія #сша #відповідь

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