У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

Київські поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового, який трапився в одному зі столичних районів, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/8458