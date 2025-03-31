Інтерфакс-Україна

Події

04:35 31.03.2025

У Києві поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового

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Київські поліцейські встановлюють інцидент з побиттям військового, який трапився в одному зі столичних районів, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Подія відбулася 29 березня ввечері в одному з дворів Голосіївського району столиці", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, між ветераном та компанією відпочиваючих громадян виник конфлікт, під час якого чоловіку нанесли тілесні ушкодження.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група управління поліції, яка встановила всіх учасників конфлікту.

Відомості відносно зазначеної події зареєстровані до журналу єдиного обліку, наразі проводиться перевірка.

Джерело: https://t.me/gunpKyiv/8458

Теги: #київ #інцидент #військовий

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