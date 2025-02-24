Майже 50% артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм постачаються Росії з Північної Кореї - Буданов

Майже 50% артилерійських боєприпасів 122-мм, 152-мм і снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122-мм постачаються Росії з Північної Кореї, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Стосовно боєприпасів, просто переходимо в цифри. Зараз навіть офіційно 41% основного бюджету РФ, чому кажу основний, тому що є ще фонди - це бюджет цієї війни, бюджет Міністерства оборони РФ. Це страшні цифри насправді. 49% артилерійських боєприпасів калібру 122, 152-мм і реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню калібру 122-мм постачаються з Північної Кореї. Майже 50%”, - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

За словами Буданова, на сьогодні точно вже в військах РФ знаходиться 120 самохідних артилерійських установок калібру 170-мм, що є далекобійною артилерією.

“І 120 реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм. Це доволі такі значні цифри. 12 тисячне угруповання Північної Кореї почало бойові дії проти нас”, - наголосив він.