Фонд Пінчука та YES з нагоди URC2025 у Римі обсудять зв’язок безпеки та відбудови за участі Келлога та інших експертів

Фонд Віктора Пінчука та Ялтинська Європейська Стратегія (YES) у середу, 9 липня, проведуть у Римі панельну дискусію на тему: No Security – No Recovery (Чому без безпеки не буде відбудови), серед учасників якої посланець президента США Кіт Келлог, прем’єр Естонії Крістен Міхал, віцепрем’єрка - міністр юстиції Ольга Стефанішина.

"(Дискусія) порушує одне з найгостріших питань: чи може Європа не тільки допомогти у післявоєнному відновленні, але й зробити все необхідне, щоб допомогти Україні перемогти зараз?" – йдеться у повідомленні Фонду Пінчука у вівторок.

Наголошується, що щороку з початку повномасштабної війни європейські країни збираються на конференції з відновлення України, обіцяючи підтримку після війни, але сьогодні фізична безпека України й саме її виживання залежать від Європи: потрібна зброя, фінансування для озброєння, протиповітряна оборона та ресурси для негайного відновлення зруйнованої інфраструктури і житла.

Модераторами дискусії виступлять міністр іноземних справ (2006-2014) та премʼєр Швеції (1991-1994) Карл Більдт та прем’єр Фінляндії (2019–2023) Санна Марін, які є членами Наглядової ради YES.

Фонд Пінчука — незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена 2006 року. Серед поточних проєктів Фонду, окрім допомоги постраждалим від війни в Україні, національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY; загальнонаціональний проєкт ПОВЕРНЕННЯ, спрямований на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин; всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії"; приватна стипендіальна програма Завтра.UA; Veteran Hub — перший в Україні відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, які займаються справами ветеранів та PinchukArtCentre.

Фонд також підтримує започатковану 2004 року міжнародну мережу Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті, а також краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.