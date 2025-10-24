Інтерфакс-Україна
11:58 24.10.2025

У Кропивницькому відкрився четвертий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

У Кропивницькому розпочав роботу центр ментального здоров’я для військових, ветеранів та членів їхніх родин. Це вже четвертий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками для підтримки тих, хто зазнав психологічних травм через російську агресію проти України.

Щороку в кропивницькому центрі ПОВЕРНЕННЯ зможуть отримати якісну психологічну допомогу понад 4000 Захисників і Захисниць України та членів їхніх родин.

Проєкт ПОВЕРНЕННЯ демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Коштом проєкту проведено капітальний ремонт частини приміщень однієї з провідних лікарень Кропивницького та облаштовано сучасний, комфортний і безбар’єрний простір, де військовим, ветеранам та їхнім родичам надаватиметься комплексна психологічна підтримка.

"Якісна психологічна допомога воїнам і їхнім родинам починається з професіоналів, які постійно розвиваються. Саме тому, розбудовуючи всеукраїнську мережу центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ, ми зосереджуємося не лише на створенні сучасних центрів, а й на системному розвитку фахівців. Станом на кінець жовтня 2025 року проведено понад 60 освітніх заходів у співпраці з українськими та міжнародними експертами. Наша мета — запровадити в Україні найвищі стандарти підтримки ментального здоров’я для тих, хто пережив наслідки війни", — Світлана Гриценко, керівниця проєкту ПОВЕРНЕННЯ.

У новому центрі облаштували три кабінети фахівців для індивідуальної та сімейної психологічної допомоги, кімнату групової терапії, двомісну палату денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками, маніпуляційну, ординаторську, кімнату відпочинку персоналу, інвентарну, гардероб, рецепцію та інклюзивні санвузли. 

Центр забезпечено всім необхідним обладнанням — від комп’ютерної техніки й мультимедійного проєктора до системи психологічного розвантаження Shiftwave System (США). Є матеріали для арттерапії, настільні ігри, інвентар для занять йогою, а також професійна бібліотека з психології та психотерапії.

У кропивницькому центрі ПОВЕРНЕННЯ з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби — кейс-менеджери, соціальні працівники, фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку — від первинного консультування до довготривалої терапії та соціальної адаптації.

"Для нас найважливіше — бачити за кожним зверненням людину, а не діагноз. У центрі ПОВЕРНЕННЯ ми створюємо простір, де можна відчути безпеку й довіру з перших хвилин. Тут немає стигми, немає осуду — є прийняття, підтримка і професійна робота фахівців. Ми дбаємо про приватність кожного, адже саме з поваги до особистих меж починається справжнє відновлення", — Антоніна Курінна, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Кропивницькому.

Фахівці центру практикують дієві підходи, серед яких когнітивно-поведінкова терапія, гештальт-терапія, травмоорієнтована терапія, техніки стабілізації, саморегуляції, групова терапія та кризове консультування. Особлива увага приділяється створенню безпечного середовища, емпатійному ставленню й поступовому відновленню психічної стійкості пацієнтів.

Центри ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ надають безоплатну допомогу військовим, ветеранам та їхнім родинам. На першому етапі проєкту ПОВЕРНЕННЯ передбачено відкриття 20−25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку вони зможуть забезпечувати фахову допомогу понад 100 тисячам воїнів і членів їхніх родин.

