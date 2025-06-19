Інтерфакс-Україна
Події
18:19 19.06.2025

Наглядова рада YES зібралась у Києві для підготовки щорічної зустрічі

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Наглядова рада YES зібралась у Києві для підготовки до 21-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що відбудеться 12-13 вересня 2025 року, повідомила пресслужба YES.

"Наглядова рада Ялтинської Європейської Стратегії провела низку зустрічей у Києві з керівництвом держави, представниками дипломатичної спільноти та громадянського суспільства, а також із військовими та ветеранами. Мета зустрічей – підготовка порядку денного 21-ї Щорічної зустрічі YES, яка відбудеться 12-13 вересня 2025 року в Києві", - йдеться у повідомленні YES, що отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Повідомляється, що під час візиту члени Наглядової ради YES провели низку зустрічей на високому рівні, зокрема з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком; прем'єр-міністром Денисом Шмигалем; віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною; міністром закордонних справ Андрієм Сибігою; начальником головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим та іншими високопосадовцями. Також відбулася спеціальна зустріч з послами країн G7, керівниками місій НАТО та Європейського союзу.

Дискусії сфокусувалися на таких темах як шляхи досягнення миру, військова підтримка Європи і НАТО, мирні перемовини, повернення Росією вивезених українських дітей, обміни полоненими, залучення інвестицій до розвитку військових технологій, тощо.

Наглядова рада YES була представлена Александром Кваснєвським, президентом Польщі (1995–2005), головою правління YES; Карлом Більдтом, міністром закордонних справ Швеції (2006–2014), прем’єр-міністром Швеції (1991–1994); Санною Марін, прем’єр-міністеркою Фінляндії (2019-2023); Кайсою Оллонґрен, міністеркою оборони Нідерландів (2022-2024) та Віктором Пінчуком, засновником YES, засновником Фонду Віктора Пінчука та групи EastOne.

Ялтинська Європейська Стратегія (YES) — провідна платформа, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES сприяє розвитку нових ідей, налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами та підтримує сили, що виступають за зміни в Україні, розбудовує мережі тих, хто підтримує нову Україну по всьому світі.

Вже 20 років YES виступає ініціатором діалогу між лідерами з України, ЄС, США та інших частин світу. В Україні вона надає майданчик для виступів влади та опозиції. Вона об’єднує разом лідерів від політики, бізнесу, представників ЗМІ, громадянського суспільства та експертної громади.

YES була започаткована в 2004 році, коли Пінчук запросив близько 30 європейських лідерів для обговорення майбутнього України та ЄС в рамках першої Щорічної зустрічі.

З 2004 по 2013 рік щорічні зустрічі YES проводились у символічному місці — Лівадійському палаці в Ялті. Таким чином, місце, де у 1945 році було поділено Європу, стало майданчиком для об’єднання широкої Європи. Внаслідок анексії Криму Росією щорічні зустрічі було перенесено до столиці України міста Києва.

Теги: #наглядова #yes

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