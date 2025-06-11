Інтерфакс-Україна
Телеком
11:53 11.06.2025

VEON ввів у наглядову раду "Київстару" свого нового CFO Бурака замість екс-CFO Брекенхоффа

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VEON ввів у наглядову раду "Київстару" свого нового CFO Бурака замість екс-CFO Брекенхоффа

Новим членом наглядової ради найбільшого українського оператора зв’язку "Київстар" з 4 червня цього року став Озер Бурак, який з 10 січня цього року є головним фінансовим директором материнської групи VEON (Group CFO).

Як повідомив "Київстар" у системі розкриття Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), Бурак замінив Юпа Бракенхоффа, який був до січня цього року Group CFO VEON та увійшов в наглядову раду "Київстара" у травні 2023 року замість ексглави правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Зазначається, що Бурак з липня 2018 року по листопад 2022 року обіймав посаду головного фінансового директора в Noventiq International. Наразі він також є членом наглядової ради KaR-Tel Limited Liability Partnership, директором в таких компаніях як: VimpelCom Amsterdam Finance B.V., VEON Ventures B.V, VEON Pakistan Holdings 2 B.V., VEON Micro Holdings B.V, VEON Luxembourg Finance S.A. та інших підрозділах VEON, що повʼязані з Fintech Holdings , Content Holdings, Central Procurement та Adtech Holdings B.V.

Окрім цього, Бурак є директором в компаніях International Wireless Communications Pakistan Limited, Moga Holding Ltd, Oratel International Inc. Limited, Pakistan Mobile Communications Limited, Telecom Management Group Limited, Telecom Ventures Limited та VC Esop N.V.

"Київстар" станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ тощо та задекларувала інвестиції в нові телеком технології протягом 2023-2027 рр. в $1 млрд.

Теги: #наглядова #київстар #veon

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