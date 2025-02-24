РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії їм необхідна Україна - Буданов

Стратегічна мета росіян не змінилася - вони хочуть захопити Україну, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Третя річниця початку повномасштабного вторгнення. А в цілому війна триває вже 11 років. Ви питаєте, чи досягла Росія своїх цілей? На щастя, ні. По-друге, стратегічні цілі. Чи змінилися вони? Знову ж таки, відповідь негативна, і я не думаю, що вона коли-небудь зміниться. РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії ядро — це Росія, Білорусь (що є майже Росією), та Україна”, - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

Буданов впевнений, що без цих трьох компонентів, на думку Росії, ця імперія не існуватиме.

“Зважаючи на це, буде йти все можливе - політичне, економічне, соціальне, будь-яке інше, щоб захопити Україну, її територію, її населення”, - зазначив начальник ГУР.

Він впевнений, що стратегічна мета росіян “абсолютно не змінилася” і підкреслив необхідність світу продовжувати підтримувати Україну.