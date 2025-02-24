Політика

18:00 24.02.2025

РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії їм необхідна Україна - Буданов

1 хв читати
РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії їм необхідна Україна - Буданов

Стратегічна мета росіян не змінилася - вони хочуть захопити Україну, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Третя річниця початку повномасштабного вторгнення. А в цілому війна триває вже 11 років. Ви питаєте, чи досягла Росія своїх цілей? На щастя, ні. По-друге, стратегічні цілі. Чи змінилися вони? Знову ж таки, відповідь негативна, і я не думаю, що вона коли-небудь зміниться. РФ вважає себе імперією, а не федерацією, а для імперії ядро — це Росія, Білорусь (що є майже Росією), та Україна”, - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організованій Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

Буданов впевнений, що без цих трьох компонентів, на думку Росії, ця імперія не існуватиме.

“Зважаючи на це, буде йти все можливе - політичне, економічне, соціальне, будь-яке інше, щоб захопити Україну, її територію, її населення”, - зазначив начальник ГУР.

Він впевнений, що стратегічна мета росіян “абсолютно не змінилася” і підкреслив необхідність світу продовжувати підтримувати Україну.

Теги: #фонд_пінчука #буданов #yes

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:30 24.02.2025
Майже 50% артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм постачаються Росії з Північної Кореї - Буданов

Майже 50% артилерійських боєприпасів калібру 122-мм, 152-мм постачаються Росії з Північної Кореї - Буданов

17:41 24.02.2025
Росіянам потрібна пауза у війні, щоб з'явилося “нове вікно спроможностей” для досягнення стратегічної мети - Буданов

Росіянам потрібна пауза у війні, щоб з'явилося “нове вікно спроможностей” для досягнення стратегічної мети - Буданов

16:57 23.02.2025
Росія планує вийти з війни в Україні до 2026 року – Буданов

Росія планує вийти з війни в Україні до 2026 року – Буданов

16:27 23.02.2025
Все йде ще більш-менш контрольовано - Буданов про поточний стан України у війні

Все йде ще більш-менш контрольовано - Буданов про поточний стан України у війні

12:16 16.02.2025
Учасники Українського ланчу у Мюнхені попереджають про небезпеку продовження Росією гібридної війни у випадку мирної угоди

Учасники Українського ланчу у Мюнхені попереджають про небезпеку продовження Росією гібридної війни у випадку мирної угоди

10:39 15.02.2025
Фонд Пінчука представив виставку Your Country First — Win With Us на Мюнхенській конференції з безпеки

Фонд Пінчука представив виставку Your Country First — Win With Us на Мюнхенській конференції з безпеки

11:33 12.02.2025
Келлог, президент Естонії, прем'єри Данії та Хорватії будуть на Українському ланчі в Мюнхені 15 лютого

Келлог, президент Естонії, прем'єри Данії та Хорватії будуть на Українському ланчі в Мюнхені 15 лютого

09:19 17.09.2024
"Нафтогаз" має намір пройти зиму з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас - Чернишов

"Нафтогаз" має намір пройти зиму з українським газом, газ за кордоном за кредит ЄБРР купується про запас - Чернишов

14:29 12.02.2024
Першочергові кроки допомоги Україні стануть темою 7-го Українського ланчу YES та Фонду Пінчука під час Мюнхенської конференції з безпеки

Першочергові кроки допомоги Україні стануть темою 7-го Українського ланчу YES та Фонду Пінчука під час Мюнхенської конференції з безпеки

21:03 09.01.2024
Фонд Пінчука презентує проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє" в Давосі з нагоди ВЕФ 2024

Фонд Пінчука презентує проєкт "691 день, що вирішує твоє майбутнє" в Давосі з нагоди ВЕФ 2024

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Зеленський залишається найпопулярнішим політиком в Україні – КМІС

Євросоюз впевнений, куди Україна використовує допомогу - Матернова

Фон дер Ляєн – Келлогу: будь-яке рішення щодо розв’язанної РФ війни проти України, має поважати незалежність та територіальну цілісність України

Пропозиція Трампа включає поетапно припинення вогню, вибори та підписання остаточної угоди – депутат Європарламенту

ОСТАННЄ

Президент Фінляндії закликав Європу сформувати спільний план для переговорів з РФ

Лондон запровадив санкції проти компаній із Центральної Азії, Туреччини, Індії та КНР за постачання продукції подвійного призначення - заява

Каллас: міністри дали «зелене світло» новій ініціативі військової допомоги Україні

Результати виборів в Німеччині дуже позитивні для України – нардеп Клименко

У Німеччині стартували вибори до Бундестагу

Адміністрація Трампа припускає, що зможе завершити війну вже наступного тижня, - ЗМІ

Україна має йти на будь-які переговори з максимально сильною позицією – прем'єр Нідерландів після розмови з Зеленським

ЄС має звернутися до США надати Україні лендліз - Яценюк

Європа більше не може покладатися на захист США - кандидат у канцлери ФРН Мерц

Рада має ухвалити резолюцію про вибори через пів року після мирної угоди, вважає Яценюк

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА