Росіянам потрібна пауза у війні, щоб з'явилося “нове вікно спроможностей” для досягнення стратегічної мети - Буданов

РФ розуміє, що швидко досягти своєї стратегічної мети в Україні їм нереально, тому росіянам потрібна пауза, заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Воєнним шляхом, РФ розуміє, що швидко досягти стратегічної мети нереально. Це абсолютно нереально. Я не буду казати вам якісь незрозумілі речі про те, що Росії нічого не вдається, що все в них погано. Це не так. Вони рухаються вперед. Цей рух не такий вже значний, скажімо так, і недостатній для досягнення швидкої стратегічної мети. Тому їм потрібна пауза”, - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організований Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

Начальник ГУР впевнений, що росіянам потрібна пауза, щоб відновити свої сили, “зробити роботу над помилками”. Крім того, вони хочуть спробувати дестабілізувати ситуацію всередині України.

“І тоді в них з'являється “нове вікно спроможностей” для того, щоб досягти своєї стратегічної мети. Те, що вони декларують, що їх стратегічна мета – це повна окупація Донбасу, повна окупація Херсонської, Запорізької області та утримання контролем над тимчасово-повноавтономною республікою Крим – це не так. Потрібно набагато більше. Досягти цього просто в війні не вдається. Це теж факт. Тому потрібна пауза”, - пояснив Буданов.