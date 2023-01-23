Незалежні члени "Нафтогазу": Рішення про преміювання за перемогу над "Газпромом" було ухвалено відповідно до світових практик корпоративного управління

Наглядова рада "Нафтогазу України" ухвалила рішення про преміювання 41 співробітника компанії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі у повній відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління, йдеться у підписаній останнім складом незалежних членів НАК Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Гейден заяві.

"Ці премії були схвалені одноголосно всім складом ради, зокрема і незалежними, і членами, призначеними урядом України і які представляють її інтереси", - наголошується в заяві.

Незалежні директори НАК спростовують будь-який тиск на НР щодо ухвалення рішення про преміювання: "Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентний бонус в Україні".

У заяві нагадують, що наглядова рада та правління дуже ретельно обдумали своє рішення, а всі транзакції було здійснено відповідно до фінансового плану. "Всі протоколи та інші документи, які, як ми припускаємо, доступні НАБУ від "Нафтогазу", тому НАБУ зможе перевірити все, про що тут ідеться", - зазначається у документі.

Людо Ван дер Гейден окремо від заяви зазначив, що жодного з трьох незалежних членів НАК, які ухвалювали рішення про преміювання співробітників компанії, не опитав ні суд, ні НАБУ.

"Я не можу собі уявити, щоб суд знайшов щось незаконне в питанні, яке в будь-якому разі входить до компетенції НР, і де НР діяла відповідно до здорового глузду", - наголосив він.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України минулого тижня повідомили про підозру ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.