Економіка

09:51 23.01.2023

Незалежні члени "Нафтогазу": Рішення про преміювання за перемогу над "Газпромом" було ухвалено відповідно до світових практик корпоративного управління

2 хв читати
Незалежні члени "Нафтогазу": Рішення про преміювання за перемогу над "Газпромом" було ухвалено відповідно до світових практик корпоративного управління

Наглядова рада "Нафтогазу України" ухвалила рішення про преміювання 41 співробітника компанії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі у повній відповідності до найкращих світових практик корпоративного управління, йдеться у підписаній останнім складом незалежних членів НАК Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Гейден заяві.

"Ці премії були схвалені одноголосно всім складом ради, зокрема і незалежними, і членами, призначеними урядом України і які представляють її інтереси", - наголошується в заяві.

Незалежні директори НАК спростовують будь-який тиск на НР щодо ухвалення рішення про преміювання: "Ми вважали, що такий безпрецедентний успіх повинен мати безпрецедентний бонус в Україні".

У заяві нагадують, що наглядова рада та правління дуже ретельно обдумали своє рішення, а всі транзакції було здійснено відповідно до фінансового плану. "Всі протоколи та інші документи, які, як ми припускаємо, доступні НАБУ від "Нафтогазу", тому НАБУ зможе перевірити все, про що тут ідеться", - зазначається у документі.

Людо Ван дер Гейден окремо від заяви зазначив, що жодного з трьох незалежних членів НАК, які ухвалювали рішення про преміювання співробітників компанії, не опитав ні суд, ні НАБУ.

"Я не можу собі уявити, щоб суд знайшов щось незаконне в питанні, яке в будь-якому разі входить до компетенції НР, і де НР діяла відповідно до здорового глузду", - наголосив він.

Як повідомлялося, антикорупційні органи України минулого тижня повідомили про підозру ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву у зловживанні своїм службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн.

На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).

Стокгольмський арбітраж у 2018-19 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд.

Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери чи плати" за період 2012-2017 років у розмірі $56 млрд.

Теги: #нафтогаз #премії #наглядова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 19.01.2023
Захист ексголови "Нафтогазу" Коболєва вимагає відводу судді при розгляді клопотання на арешт з альтернативою застави

Захист ексголови "Нафтогазу" Коболєва вимагає відводу судді при розгляді клопотання на арешт з альтернативою застави

15:52 18.01.2023
"Нафтогаз" уже зараз робить розрахунки щодо ОЗП 2023/2024 року для ефективної підготовки до нього – Чернишов

"Нафтогаз" уже зараз робить розрахунки щодо ОЗП 2023/2024 року для ефективної підготовки до нього – Чернишов

15:06 18.01.2023
Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

17:57 16.01.2023
Зміна менеджменту в "Харківгазі" та "Дніпрогазі" відбувається в рамках їхньої інтеграції до структури "Нафтогазу" - НАК

Зміна менеджменту в "Харківгазі" та "Дніпрогазі" відбувається в рамках їхньої інтеграції до структури "Нафтогазу" - НАК

15:26 16.01.2023
"Нафтогаз" відкрив першу заправку мережі U.GO у Херсоні

"Нафтогаз" відкрив першу заправку мережі U.GO у Херсоні

13:39 16.01.2023
"Харківгаз" та "Дніпрогаз" заявляють про спробу зміни їхнього правління "Нафтогазом"

"Харківгаз" та "Дніпрогаз" заявляють про спробу зміни їхнього правління "Нафтогазом"

11:24 16.01.2023
АТ "Харківгаз" та АТ "Дніпрогаз" заявляють про спробу рейдерського захоплення

АТ "Харківгаз" та АТ "Дніпрогаз" заявляють про спробу рейдерського захоплення

11:40 03.01.2023
"Нафтогаз" постачатиме газ церкві та спорторганізаціям у 2023 р. за тією самою ціною, що й бюджетним установам

"Нафтогаз" постачатиме газ церкві та спорторганізаціям у 2023 р. за тією самою ціною, що й бюджетним установам

09:53 28.12.2022
"Укргазвидобування" пробурило у 2022 році 47 нових свердловин, що можна порівняти з довоєнним показником

"Укргазвидобування" пробурило у 2022 році 47 нових свердловин, що можна порівняти з довоєнним показником

20:11 23.12.2022
"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

"Нафтогаз" за тиждень забезпечив 350 млн куб. м газу від норвезької Equinor та 100 млн куб. м за кредит ЄБРР

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Україна наполягає на санкціях до "Росатома" та обмеженні прав Росії в МАГАТЕ - Шмигаль

Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Голова "Нафтогазу" розраховує вийти на consent solicitation за євробондами 2022 і 2026 у найближчі тижні

ОСТАННЄ

Ще одне судно доставить українську пшеницю для Ефіопії - Братчук

Імпорт е/е зі Словаччини на 22 січня здійснюється на рівні 6,7 тис. МВт-год

"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Вашингтон і його партнери планують у березні переглянути стелю цін на нафту з РФ

Чистий продаж НБУ цього тижня збільшився до $715 млн

Мінфін України оприлюднив Меморандум про умови отримання макрофіндопомоги ЄС у 2023 році

Кабмін ухвалив рішення про початок будівництва 2 енергоблоків АР1000 американської компанії Westinghouse на ХАЕС - глава Міненерго

Російські окупанти продовжують будувати військові укріплення навколо енергоблоків Запорізької АЕС та СВЯП – "Енергоатом"

Цементні заводи повинні мати пріоритет у розподілі електроенергії – асоціація "Укрцемент"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА