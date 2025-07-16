Інтерфакс-Україна
Події
11:35 16.07.2025

Мінкультури погодило преміювання гендиректора "Укрінформу" і його заступників у 165-215% до окладу

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Міністерство культури і стратегічних комунікацій погодило преміювання генерального директора Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та його заступників у 165-215% до посадового окладу.

Зокрема, згідно з наказом №571 від 11 липня, Мінкультури погодило здійснення преміювання за червень 2025 року гендиректора "Укрінформ" Сергія Череватого у 165% до посадового окладу, а його трьох заступників - у 215%.

Зазначається, що відповідні виплати слід проводити у межах фонду оплати праці за умови відсутності заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв.

Теги: #премії #укрінформ

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