Події

20:08 24.05.2024

Мінкультури призначило гендиректором "Укрінформу" Череватого

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Мінкультури призначило гендиректором "Укрінформу" Череватого

Міністерство культури та інформаційної політики України призначило генеральним директором Національного інформаційного агентства "Укрінформ" речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, повідомляє пресслужба міністерства.

"Національне інформаційне агентство "Укрінформ" є складовою державної системи іномовлення України. У воєнний час головним його завданням є висвітлення у міжнародному інформаційному просторі українського опору та зосередження світової уваги на питаннях підтримки нашої держави", - зазначив в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

Карандєєв також написав у фейсбуці, що Череватий є авторитетним військовим журналістом, речником Східного угруповання Збройних сил, полковником і кандидатом політичних наук.

"Упевнений, що новий керівник посилить ефективність агентства та організує його роботу відповідно до актуальних завдань", - додав Карандєєв і подякував колишньому керівнику агентства Олексію Мацуці, який обіймав посаду з листопада 2023 року.

 

 

Теги: #директор #призначення #укрінформ

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