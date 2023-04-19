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12:29 19.04.2023

Київська влада призначила премії одиноким батькам, які самостійно виховують дітей

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Київська влада призначила премії одиноким батькам, які самостійно виховують дітей

У 2023 році 14 одиноких батьків і матерів, які самостійно виховують дітей, отримають премію київського міського голови, повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

"Зокрема, премію отримають п’ять одиноких батьків та дев’ять одиноких матерів, які самостійно виховують дітей. Їх перелік затверджено розпорядженням міського голови відповідно до протоколу засідання комісії Служби у справах дітей та сім'ї КМДА", - розповіла Хонда, повідомляє пресслужба КМДА.

Розмір премії становить 5000 грн. Грошові кошти виділять у рамках міської цільової програми "Діти. Сім'я. Столиця 2022-2024 роки" в межах бюджетних призначень програми "Заходи державної політики з питань сім'ї" на 2023 рік.

Премію київського міського голови одиноким батькам і матерям, які самостійно виховують дітей, засновано 2007 року для матеріальної підтримки та підвищення уваги до неповних сімей.

Теги: #діти #премії #батьки

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