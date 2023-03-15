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12:58 15.03.2023

Кабмін присудив премії ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2022 рік

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Кабмін присудив премії ім. Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2022 рік

Кабінет Міністрів присудив премію уряду імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2022 рік.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики, у номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію отримала письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?".

У номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" лауреатом стала художниця Оксана Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".

У номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" премію присуджено режисерці-постановниці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва (Львів) Ірині Ципіній за створення вистави "Пливе човен".

Премію Кабміну імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва присуджують за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке суспільне визнання.

Зазначено, що розмір грошової частини премії за перемогу в кожній із номінацій становить 20 тис. грн.

Теги: #кабмін #премії #література

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