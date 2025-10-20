Інтерфакс-Україна
Телеком
11:12 20.10.2025

Мінкультури знову погодило преміювання гендиректора "Укрінформ" і його заступників у 165-215% до окладу

Міністерство культури і стратегічних комунікацій погодило преміювання за вересень генерального директора Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та його заступників у 165-215% до посадового окладу.

Зокрема, згідно з наказом №851 від 13 жовтня, Мінкультури погодило здійснення преміювання за вересень 2025 року гендиректора "Укрінформ" Сергія Череватого у 165% до посадового окладу, а його трьох заступників у 215%.

Зазначається, що відповідні виплати слід проводити у межах фонду оплати праці за умови відсутності заборгованості із заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв.

Як повідомлялося, у травні Мінкультури затвердження порядку преміювання гендиректора "Укрінформ" та його заступників, також в подальшому погоджувало відповідне преміювання за червень, травень, квітень 2025 року.

Зазначалося, що преміювання гендиректора "Укрінформ" та його заступників проводиться відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності та якості.

