Мінкультури не знало про існування в "Укрінформі" списків т. зв. небажаних спікерів - Карандєєв

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В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявляє, що відомство не знало про існування в Національному інформаційному агентстві "Укрінформ" списків так званих небажаних спікерів.

"Україна дотримується стандартів Європейського Союзу в питаннях регулювання діяльності медіа. Законом "Про медіа" в Україні заборонена цензура й не допускається втручання в діяльність медіа з боку державних органів. І хоча інформаційне агентство "Укрінформ" - державна організація, яка належить до сфери управління МКІП, міністерство не втручається в його редакційну політику. Тому міністерство не знало про існування згаданих вами списків так званих небажаних спікерів", - сказав Карандєєв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

На його думку, у демократичному суспільстві в державних медіа мають бути представлені різні точки зору, однак в умовах війни, зокрема гібридної, в інформаційному просторі має звучати виключно проукраїнська позиція.

"Я не маю достовірної інформації про те, чи практикували такі підходи (зі списками - ІФ-У) за колишнього керівника (Олексія Мацуки - ІФ-У). Однак я більш ніж упевнений, що з призначенням нового керівника "Укрінформу" Сергія Череватого таких практик не буде", - додав в. о. міністра.

Карандєєв наголосив, що Мінкультури зацікавлене в тому, щоб "Укрінформ" був для громадян України джерелом об'єктивної та збалансованої інформації про події в Україні та світі.

Як повідомлялося, раніше видання "Українська правда" оприлюднила матеріал, згідно з яким в "Укрінформі" за колишнього гендиректора Олексія Мацуки з'явилися так звані темники з "небажаними спікерами".

24 травня Міністерство культури та інформаційної політики призначило генеральним директором "Укрінформу" речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого. До цього, з листопада 2023 року, інформагентство очолював Олексій Мацука.