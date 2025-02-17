Мюнхенська конференція пришвидшила всі процеси, чого не вистачало Європі, вважає Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відзначає прискорення низки процесів після 61-ї Мюнхенської безпекової конференції, щодо не вистачало країнам Європейського союзу.

"Мені всі сказали, що те, що відбулося зараз в Мюнхені, пришвидшило абсолютно все. І та швидка Америка, яка дуже швидка… швидка всюди. І мені здається, не вистачало швидкості Європі", - сказав Зеленський під час відеоспілкування з журналістами у понеділок за результатами візиту до ОАЕ.

"І зараз Європа вже сьогодні збирається, сьогодні вона збирається в Парижі, багато лідерів, лідерів Європи, лідерів Європейського Союзу збираються головні гравці. Обов'язково буде звіт того, що вони пропонують, як вони це бачать. Тобто все пришвидшилось дуже сильно", - додав голова держави.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", при цьому президент відзначив, що Мюнхенська конференція змінила і "сигнали України". "Я вважаю, що Україна це зробила, це була головна моя місія, і я вважаю, що ми цю місію виконали", - сказав Зеленський.