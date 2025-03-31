Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждалих немає - мер

За попередніми даними, внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по цивільному підприємству у Харкові ніхто не постраждав, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо постраждалих немає. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Згодом він додав, що також зазнали пошкоджень будівля дитячого садочка та культурно-спортивний комплекс.

"На місцях працюють спеціалізовані служби – проводиться ретельне обстеження територій, фіксація руйнувань та усунення наслідків", - написав Терехов

Пізніше він зазначив, що згідно оновлених даних, внаслідок удару ворожого БПЛА по Харкову є постраждалі.

"Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес — їм надано необхідну медичну допомогу", написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2278

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