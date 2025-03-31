Інтерфакс-Україна

Події

03:32 31.03.2025

Трамп попередив Зеленського про "великі проблеми" у разі відмови від угоди про копалини

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цитує Трампа видання.

Американський президент вчергове наголосив, що Україну ніколи не приймуть в НАТО попри бажання Зеленського.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", - зазначив він.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський повідомив, що у разі ризикових речей в угоді про корисні копалини він буде про це комунікувати з українським суспільством.

Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-says-zelenskiy-wants-back-out-critical-minerals-deal-2025-03-30/

Теги: #попередження #трамп #зеленський #сша

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