Трамп попередив Зеленського про "великі проблеми" у разі відмови від угоди про копалини

цитує Трампа видання.

Американський президент вчергове наголосив, що Україну ніколи не приймуть в НАТО попри бажання Зеленського.

"Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не стане членом НАТО. Він це розуміє", - зазначив він.

Як повідомлялося, 28 березня Зеленський повідомив, що у разі ризикових речей в угоді про корисні копалини він буде про це комунікувати з українським суспільством.

Джерело: https://www.reuters.com/world/trump-says-zelenskiy-wants-back-out-critical-minerals-deal-2025-03-30/