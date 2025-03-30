Інтерфакс-Україна

Події

21:58 30.03.2025

Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

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Зеленський і Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру

Президенти України Володимир Зеленський та Фінляндії Александр Стубб обговорили шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради тривалого миру.

"Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Подякував за всю допомогу, яку надає Фінляндія, і обговорили, якими можуть бути шляхи зміцнення спільної роботи з партнерами заради встановлення тривалого миру та гарантування безпеки", - сказано в соцмережі Х Зеленського.

Президент повідомив, що Стубб поділився деталями своєї зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом. "Ми готові максимально змістовно та швидко працювати з американськими партнерами заради наближення миру. Маємо й однакове розуміння того, що припинення вогню має бути безумовним і надійним", - вказав Зеленський.

За його словами, Росія продовжує шукати приводи, щоб затягнути війну ще більше, а (Володимир ІФ-У) Путін "грає в ту саму гру, що й завжди, починаючи з 2014 року". "Це небезпечно для всіх. І на це повинна бути відповідна реакція США, Європи та всіх наших партнерів у світі, які прагнуть миру", - зазначив Зеленський.

Він наголосив на більшій взаємодії з Америкою та пошуці шляху примусу Росії до миру і роботі над гарантіями безпеки, які обовʼязково мають бути серед наступних кроків після припинення вогню.

"Дякую за підтримку та всі зусилля для закінчення війни й досягнення достойного миру", - підкреслив український лідер.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1906415002015412234

Теги: #президенти #розмова #фінляндія

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