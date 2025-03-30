Інтерфакс-Україна

Події

12:44 30.03.2025

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

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У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35
Фото: ДСНС Харківщини

За оновленими даними, через масовану атаку "Шахедів" кількість постраждалих у Харкові збільшилась до 35, дві людини загинули, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Загинули двоє мирних людей – чоловік і жінка. 35 поранених, серед них п’ятеро дітей. 13 людей ушпиталені, одна дівчина-підліток – у важкому стані", - написав Терехов у телеграм-каналі.

За його словами, ЗС РФ випустили 7 БпЛА по житлових кварталах, лікарні та інфраструктурі Харкова. Зокрема, під ударом опинився військовий шпиталь.

"Найпідступніший удар – по військовому шпиталю. Місто допомагає йому у всіх питаннях відновлення, аби лікарі ані на хвилину не зупиняли допомогу нашим пораненим захисникам", - зазначив Терехов.

За його словами, у Шевченківському районі Харкова пошкоджені 27 житлових будинків, майже тисяча вибитих вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток, де живуть ВПО. Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі. У трьох мікрорайонах, де руйнування найбільші, наразі працюють мобільні ЦНАПи (їх відкрили у 129-й, 51-й та 116-й школах), аби постраждалі могли швидше зареєструватися на компенсації.

У Холодногірському районі місту пошкоджено 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон. У понеділок у 67-й школі працюватиме мобільний ЦНАП.

Терехов повідомив, що комунальники уже закрили третину контурів. Усім, чиє житло пошкоджене через ворожу атаку, міська влада пропонує розселення.

Громадський транспорт працює у штатному режимі. Електромережі відновили ще вночі.

"Житлові будинки додатково обстежуємо, цифри щодо руйнувань, покрівель, комунікацій оновлюватимуться. Робота триває", - зазначив Терехов.

Теги: #харків #атака_бпла_рф #постраждалі

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