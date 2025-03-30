Інтерфакс-Україна

Події

02:26 30.03.2025

Кількість постраждалих від атаки російських БпЛА в Харкові зросла до 30 - прокуратура

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Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що встановлена кількість постраждалих через наліт російських БпЛА зросла до 30, серед них п'ятеро дітей. Інформація щодо загиблих не змінилася напад обірвав життя двох людей.

Чубенко розповів, що за попередніми даними, ворог використав для ударів по місту ударні БПЛА "Гєрань-2". Загальна кількість влучань – шість. Одне по Холодногірському району Харкова - пряме влучання в приватний житловий будинок, під завалами якого виявили тіло загиблої жінки, та п'ять влучань у Шевченківському районі, одне з яких – також по приватному житловому будинку спричинило загибель чоловіка.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/22157

Теги: #харків #руйнування #жертви #атака

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