Інтерфакс-Україна

Події

03:20 31.03.2025

Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждалих немає - мер

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За попередніми даними, внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по цивільному підприємству у Харкові ніхто не постраждав, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Попередньо постраждалих немає. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, влучання ворожого БпЛА зафіксовано на території цивільного підприємства у Київському районі Харкова.

https://t.me/ihor_terekhov/2278

Теги: #харків #удар #наслідки

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