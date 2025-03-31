Внаслідок ворожого удару по Харкову постраждалих немає - мер
За попередніми даними, внаслідок нічного удару ворожого БпЛА по цивільному підприємству у Харкові ніхто не постраждав, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Попередньо постраждалих немає. Унаслідок вибухової хвилі пошкоджено скління вікон у прилеглих багатоквартирних будинках", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося, влучання ворожого БпЛА зафіксовано на території цивільного підприємства у Київському районі Харкова.
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