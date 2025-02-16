Президент Фінляндії: Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО

Президент Фінляндії Александр Стубб виклав своє бачення на етапи досягнення миру в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я намагався представити цей пакет у вигляді трифазного процесу. Перша фаза - це підготовка до переговорів, і це той момент, коли нам потрібно переозброїти Україну і чинити максимальний тиск на Росію, що означає санкції, що означає заморожені активи, щоб Україна почала ці переговори з позиції сили", - сказав він у ході дискусійної панелі на конференції у неділю.

За його оцінкою, це тимчасові заходи безпеки в Україні. "Цей етап, ми не знаємо, скільки часу він займе, але це займе деякий час", - зазначив він.

За словами президента Фінляндії, другий етап - це припинення вогню. "Припинення вогню досить часто плутають з мирним процесом - це дві абсолютно різні речі. Припинення вогню в основному означає, що ви проводите демаркацію кордону або лінії зіткнення, і ця лінія потім контролюється. Це може бути ОБСЄ, це може бути ООН. Це не миротворці, це просто регулярний міжнародний моніторинг", - розтлумачив Стубб.

"Після цього, під час фактичного припинення вогню, ви починаєте розглядати порядок денний і модальності фактичних мирних переговорів. І це може зайняти деякий час. Ви робите деякі заходи з розбудови довіри. Це може бути обмін полоненими чи передача викрадених дітей. Це може бути щось пов'язане з санкціями", - додав Стубб. Описуючи цей етап Стубб наголосив – "це саме той момент, коли необхідна система для підтримання режиму припинення вогню. І це спільні зусилля України, Європи та Америки".

"Іншими словами, українці беруть на себе ініціативу, Європа надає підтримку, а Сполучені Штати підтримують", - сказав він.

За його словами, протягом цього тижня лунала "чудова ідея", що "якщо Росія коли-небудь знову нападе на Україну, саме тоді членство в НАТО стане реальністю, і НАТО повернеться до нас. Це є остаточним запобіжником і стримуючим фактором для ситуації. Але ми ще не дійшли до цього".

Третя частина, за концепцією Стубба, це власне мирні переговори. "Вони, ймовірно, займуть багато часу, але це той момент, коли ви почнете обговорювати більш складні питання, можливо, такі як територія, безпека, компенсація, відновлення і так далі, і так далі, і так далі".

Наприкінці Стубб особливо виділив дві деталі: "Є дві речі, які не підлягають обговоренню. Одна з них - це членство України в ЄС і членство України в НАТО. Це рішення для українців. Процес вступу до ЄС триває. Україна стане європейською, а не російською, і це вже велика втрата, я думаю, для Путіна. І друге - це членство в НАТО на певному етапі", - сказав він Стубб.

"Інша річ, яку ми не повинні обговорювати (…) - ми в жодному разі не повинні відкривати двері для російської фантазії про новий неподільний безпековий порядок, де вона може робити те, що їй заманеться", - наголосив Стубб.

"І тут я підходжу до абсолютно останнього пункту, а саме, я думаю, що в цій війні трьома фундаментальними питаннями для України є незалежність, суверенітет і територіальна цілісність. У Другій світовій війні Фінляндія зберегла незалежність. Ми втратили суверенітет вирішувати, в яких організаціях ми хочемо бути, а потім ми втратили 10% нашої території", - сказав президент Фінляндії.

"Давайте просто зробимо так, щоб наприкінці цього процесу Україна не опинилася в такому скрутному становищі. Це те, заради чого ми працюємо", - резюмував він.