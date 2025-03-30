Інтерфакс-Україна

Події

19:23 30.03.2025

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

1 хв читати
РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

Через ворожий авіаудар російської армії по центру Куп’янська постраждала мирна мешканка, під завалами п'ятиповерхівки можуть бути люди, повідомив начальник Харківської ОВА.

"Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53-річна жінка. Під завалами можуть перебувати люди. Також спалахнув автомобіль, ще пʼять авто - пошкоджені. На місці працюють всі профільні служби", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:01 30.03.2025
Кількість постраждалих через ворожий авіаудар по центру Купʼянська зросла до трьох

Кількість постраждалих через ворожий авіаудар по центру Купʼянська зросла до трьох

18:58 30.03.2025
На Сумщині РФ вдарила під час евакуації мешканців, поранений чоловік – МВС

На Сумщині РФ вдарила під час евакуації мешканців, поранений чоловік – МВС

23:20 29.03.2025
Щонайменше двоє людей постраждали через обстріл ворогом Куп'янська - Синєгубов

Щонайменше двоє людей постраждали через обстріл ворогом Куп'янська - Синєгубов

19:37 29.03.2025
Один цивільний поранений внаслідок атаки російського БпЛА у Харківській області

Один цивільний поранений внаслідок атаки російського БпЛА у Харківській області

15:48 29.03.2025
Через ворожий обстріл Борової Харківської області постраждала одна людина – прокуратура

Через ворожий обстріл Борової Харківської області постраждала одна людина – прокуратура

15:17 29.03.2025
Кількість постраждалих від масованого обстрілу Херсону у четвер збільшилась до п'яти

Кількість постраждалих від масованого обстрілу Херсону у четвер збільшилась до п'яти

22:53 28.03.2025
Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

Одного цивільного поранено внаслідок обстрілу в Херсонській області - ОВА

12:10 28.03.2025
У Куп'янську троє постраждалих через ворожі обстріли

У Куп'янську троє постраждалих через ворожі обстріли

16:35 27.03.2025
Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона дві людини загинули, четверо поранено

Внаслідок артилерійського обстрілу Херсона дві людини загинули, четверо поранено

15:38 27.03.2025
Під обстріл потрапив вокзал Херсона, пошкоджено вагон потяга "Херсон-Львів"

Під обстріл потрапив вокзал Херсона, пошкоджено вагон потяга "Херсон-Львів"

ВАЖЛИВЕ

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

ППО в березні знищила 4043 повітряні цілі

У Харкові кількість постраждалих через суботню атаку ворожих БпЛА зросла до 35

Захисники України збили 65 зі 111 ворожих БпЛА

У Харкові вже десятеро постраждалих, серед них два підлітки - Синєгубов

ОСТАННЄ

У Києві в понеділок тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами за участю іноземних делегацій

Сметанін задекларував 7 млн грн доходів за 2024 рік

Харківський шпиталь поновив операції після суботнього обстрілу

Стубб після зустрічі з Трампом: 20 квітня – гарна дата для перемир'я між Україною та РФ

Стубб після зустрічі з Трампом: 20 квітня – гарна дата для перемир'я між Україною та РФ

Ексголова Держрозвитку Найєм опублікував повний проєкт угоди Reconstruction Investment Fund між США та Україною

Директорка УІК Коваль задекларувала 896,7 тис. грн доходів за 2024 рік

РФ вдарила КАБом по центру Куп’янська, є постраждала, під завалами можуть бути люди - Синєгубов

Трамп пригрозив Ірану безпрецедентними бомбардуваннями за відсутності угоди щодо ядерної програми

Ворог обстрілював два райони Дніпропетровської області, є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА