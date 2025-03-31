Стармер і Трамп говорили про Україну, домовились продовжувати тиск на Путіна

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю поговорив з президентом США Дональдом Трампом про Україну, зокрема, сторони узгодили продовжувати тиск на Володимира Путіна, повідомляє сайт британського уряду.

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр розмовляв з президентом Трампом. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати колективний тиск на Путіна", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що говорячи про Україну, Стармер поінформував Трампа про продуктивні дискусії на зустрічі Коаліції охочих у Парижі цього тижня.

Сторони обговорили продуктивні переговори між своїми командами щодо угоди про економічне процвітання Великої Британії та США. Також вони домовилися продовжувати їх у тому ж темпі цього тижня.

Крім того, Стармер і Трамп домовилися підтримувати зв'язок найближчими днями.

Джерело: https://www.gov.uk/government/news/pm-call-with-president-trump-of-the-united-states-30-march-2025?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications-topic&utm_source=4a1b6354-af08-4bf7-8737-7553d9c01ed3&utm_content=immediately