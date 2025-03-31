Власник "ТК Груп" Соколовський називає нісенітницею кримінальне провадження проти нього і просить голову ДБР об'єктивно розібратись

Власник торговельно-промислової групи компаній "Текстиль-Контакт" ("ТК-Груп") Олександр Соколовський просить голову Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова взяти під особистий контроль і вивчити відкрите проти нього кримінальне провадження зі звинуваченнями, зокрема, у "злочинній змові" для особистого незаконного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції "неналежної якості і по завищеним цінам".

"Схоже, когось дуже дратує те, що ТК працює з бюджетом, але нікому не платить відкати. Лише податки в бюджет (за три останні військових роки, до речі, компанії групи ТК їх заплатили більш ніж 1,1 млрд.грн (…) І завдяки відкритій публічній позиції робимо все, щоб в держзакупівлях для ЗСУ не було рішалова та недоброчесної конкуренції за рахунок зниження якості", - написав він на фейсбук-сторінці.

Соколовський зазначив, що нещодавно дізнався про досудове розслідування теруправлінням ДБР у Києві у рамках кримінального провадження щодо постачання компаніями ТК-Груп продукції для Міністерства оборони, і навів деякі матеріали з ухвали Печерського суду Києва.

"В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи ДП "ДОТ" МОУ та військових частин ЗСУ перевищили владу та службові повноваження і вступили у протиправну змову із контролером вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ "Текстиль-Контакт" та ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" Соколовським О.Б., за результатом чого налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель текстильної продукції неналежної якості за завищеними цінами, що призводить до нанесення збитків державі, вчинених в умовах воєнного стану", - йдеться, зокрема, у матеріалах ухвали, які цитує Соколовський.

Також, виходячи з документа, досудовим розслідуванням встановлено виведення перерахованих від МОУ до ТОВ "Текстиль-Контакт" та ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" бюджетних коштів до тіньового обігу та подальшого їх розподілу між учасниками протиправної схеми, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, із використанням інфраструктури вітчизняних ринків капіталів, та інші порушення.

"Усі, хто хоч трішки в темі та слідкують за моїми публікаціями або співпрацюють з нами, бачать, що це не просто помилки недолугого слідака ДБР. Бо ВСІ ці звинувачення - повна нісенітниця. Буває, що справа шиється білими нитками, але в даному провадженні ниток немає зовсім!", - написав Соколовський.

Він наголосив, що завдяки відкритій публічній позиції ТК-Груп робить все, щоб в держзакупівлях для ЗСУ не було "рішалова та недоброчесної конкуренції за рахунок зниження якості".

"І деяких схематозників це дуже обурює, бо десятки мільярдів на речове майно виділяються, а прикурити не вдається. Як так - вже знайшли дешевих, хоч і неякісних постачальників з Вʼєтнаму, Китаю та Туреччини, вже завезли незрозумілим чином контейнери дешевого лайна, а тут українські виробники чомусь шум підіймають! ", - обурюється Соколовський.

Він нагадав, що раніше писав про цих недоброчесних постачальників, зокрема це ТОВ "Альфа Секьюріті", ТОВ "Фармінко Норд", ТОВ "Олімп Євротрейд" та інші.

"Тому просив би взяти під особистий контроль зазначене кримінальне провадження, витребувати його з Теруправління ДБР у Києві для вивчення та об’єктивного розгляду. Ми готові (і для цього не потрібні обшуки, блокування роботи, підозри та інше) надати документи та пояснення по будь-яким питанням як до нас, так і стосовно тих, хто намагається постачати непотріб для наших захисників", - написав Соколовський, звертаючись до Сухачова.

TK Group заснована 1995 року. Наразі становить собою холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C. Штат групи налічує близько 1,5 тис працівників.

Засновником групи є Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України, член громадського руху "Маніфест 42".

"Найгірший сценарій по залякуванню та блокуванню роботи ТК ще не стався. Але побачивши матеріали провадження я розумію, що планується далі і мені не залишають інших шансів, ніж захист таким чином. Бо це не тільки про мене і мою репутацію. За мною більш ніж 1500 працівників торгово-виробничого холдингу, найбільшого в галузі, та відомого у багатьох країнах світу", - резюмував Соколовський.

Джерело: https://www.facebook.com/sokolovsky.inform/posts/pfbid02QoBoYwXwyMhSzxTsUL9cLbvvBr2Fox7jLeGBvTPavfUdDtHcDSmz7R8KYXAvV1AJl