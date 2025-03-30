Інтерфакс-Україна

Події

16:40 30.03.2025

На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"

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На Покровському напрямку росіяни втратили два танки, штурм "захлинувся" - ОСУВ "Хортиця"
Фото: Генштаб ЗСУ

Екіпажі операторів БпЛА Зведеної стрілецької бригади та морських піхотинців знищили важку броньовану техніку ворога на Покровському напрямку, повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

"російські окупанти висунулися штурмувати позиції в складі ударної бронегрупи та зіткнулися з FPV-дронами українських захисників. Аеророзвідкою було вчасно виявлено рух ворожих танків, а майстерні влучання дронами-камікадзе від нашого розрахунку зупинили просування ворожої техніки при спробі прориву в зоні відповідальності", - повідомляється в телеграм в неділю.

Бійці зазначили, що "штурм противника захлинувся, так і не розпочавшись", а ворог втратив 2 танки.

Теги: #покровський_напрямок

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