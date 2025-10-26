Інтерфакс-Україна
12:13 26.10.2025

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі – поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, у ворога теж є успіхи - DeepState
Фото: https://t.me/DeepStateUA

Сили оборони визволили Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок і відкинули противника у Покровському районі - поблизу Никанорівки, Нового Шахового та у Федорівці, російські окупаційні війська просунулися на Донеччині та Харківщині, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України звільнили Кучерів Яр (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Сухецьке (село Мирноградської міської громади Покровського району Донецької області)та Затишок (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), а також відкинули противника поблизу Никанорівки (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Нового Шахового (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області) та у Федорівці (село Гродівської селищної громади Покровського району Донецької області). Ворог просунувся поблизу Новоторецького ( село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області), Володимирівки (село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області) та Гатища (село Чугуївського району Харківської області)", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у неділю.

Про звільнення Сухецького також повідомляло Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ 25 жовтня. За інформацією, в результаті бойового зіткнення були знищені 44 окупанти, вісім — поранені, ще дев'ятеро — здалися в полон. 22 жовтня Командування ДШВ ЗСУ повідомило про звільнення населеного пункту Кучерів Яр на Добропільському напрямку. Зазначається, що в ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника.

