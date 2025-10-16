У Брюсселі відбулося відкриття Українського дому

У Брюсселі (Бельгія) відбулось офіційне відкриття Українського дому, який стане постійною платформою для діалогу та співпраці між Україною та Європейським Союзом, повідомляє Офіс віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Згідно з повідомленням, Український дім покликаний стати майданчиком для обговорення стратегічних питань співпраці, що сприятимуть відновленню України та її інтеграції до Європейського Союзу.

Зокрема, простір об’єднає представників уряду, бізнесу, громадянського суспільства та європейських інституцій для постійного діалогу щодо ключових напрямів – оборони, сільського господарства, інвестицій, цифрової трансформації та промисловості.

"Відкриття Українського дому в Брюсселі – це символ нового етапу у відносинах між Україною та Європейським Союзом. Україна дедалі більше стає невід’ємною частиною європейської спільноти. Наш шлях до членства в ЄС передбачає спільну роботу з європейськими партнерами над формуванням бачення майбутнього Європи. Український дім стане простором, де народжуватимуться нові ідеї, партнерства та ініціативи, які зміцнюватимуть Європу та робитимуть її сильнішою", - цитує віцепремʼєра Тараса Качку пресслужба.

Зазначається, що відкриття Українського дому відбулося за ініціативи представництва України при ЄС та за підтримки Європейської Комісії та European Business Summits (EBS).

Як повідомлялося, влітку 2025 року єврокомісарка з розширення Марта Кос заявила, що вважає вступ України до Європейського Союзу у 2030 році реалістичним.